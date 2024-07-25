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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر مقرب من محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات مستقبل اللاعب في ظل انتهاء عقده مع الأبيض بنهاية الموسم الجاري.

محمد عواد ينتظر عروض للرحيل عن الزمالك

وأكد المصدر، أن الحارس تلقى مفاوضات من مسؤولي بيراميدز، مشيرا إلى أن الصفقة اقتربت من الفشل بسبب عدم اتفاق الطرفين على المقابل المادي.

واوضح المصدر، أن اللاعب ينتظر وصول أي عروض رسمية له من الدوريات الخليجية، مشيرا إلى أن كل العروض التي تلقاها كانت عن طريق وكلاء لاعبين ولم ترتقي إلى المستوى الرسمي.

وقال المصدر، ان الحارس لم يغلق الباب أمام مسؤولي الزمالك من أجل التجديد للأبيض، مشيرا إلى أنه ينتظر تقديره ماليا خاصة وأن العرض الذي تم تقديمه له لم يتجاوز الـ5 ملايين جنيه وهو أقل من نصف الراتب الذي يحصل عليه في الفترة الحالية.