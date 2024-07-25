نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا تبرز فوز المغرب على الأرجنتين وكورييري ديلو سبورت: الإنتر مرعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 25-07-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

لاجازيتا ديلو سبورت:

الالعاب المحرمة

سينر يغيب عن الالعاب الاولمبية

يوفنتوس الفاخر

الهجوم النهائي على توديبو وكوبماينرز

روما وسولي



- كورييري ديلو سبورت:

فعلتها يا ماتياس

اليوفي طلب 26 مليون يورو من اجله وروما سيستجيب وتريث من اجل سورلوث

تاريمي وزيلينسكي: الانتر مرعب

ساماردزيتش والميلان

سانشيز: اعتقد اودينيزي

هاملز وبولونيا: هناك قلق

نابولي يسرّع بريشيياني

كوريا يريد لاتسيو

فيولا: كاسادي وكولباني

استسلام يانيك

- ماركا:

المغرب 2-1 الارجنتين

اول سجل اولمبي

ماسكيرانو " هذه سرقة العصر "

ناتشو يودع ريال مدريد

اسبانيا 2 -1 اوزبكستان