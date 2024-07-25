أشرف حكيمي يهاجم جماهير المغرب: شوهتم صورة جماهيرنا الوفية

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أحمد جودة - القاهرة -

أدان أشرف حكيمي نجم منتخب المغرب ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الأحداث للتي شاهدتها مباراة أسود أطلس أمام المنتخب الأرجنتيني، في أولى مباريات أولمبياد باريس 2024.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب المغربي الأولمبي بهدفين مقابل هدف، بعد توقف المباراة لأكثر من ساعة بسبب الشعب الجماهيري، واستكمالاها لدقائق معدودة بعد إلغاء هدف التعادل لكتيبة التانجو بسبب التسلل.

- حكيمي يهاجم شغب جماهير المغرب

وكانت جماهير المغرب، قامت بإلقاء الزجاجات وبعض المفرقعات في الملعب بخلاف اقتحام المستطيل الأخضر من بعض المشجعين، بعد هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني.

وأكد نجم منتخب المغرب في تدوينة له حسابه الشخصي على إنستجرام:" بدأنا الأولمبياد بفوز مهم".

وتابع:" أستنكر تصرفات بعض المشجعين خلال المباراة والتي شوهت صورة جماهيرنا الوفية".

وأختتم: "مثل هذا السلوك ليس له مكان في كرة القدم".