نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الدراجات الأسترالي ثاني ضحايا السرقة في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحد أعضاء فريق الدراجات الأسترالي المشارك في أولمبياد باريس 2024، عن تعرضه لعملية سرقة قبل ساعات من مشاركته المنتظرة في الألعاب الأولمبية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية.

وكشفت صحيفة "هيرالد" الأسترالية في تقرير لها أن لوجان مارتين، نجم فريق الدراجات، كان ضحية حادث سرقة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

حالة سرقة جديدة في أولمبياد باريس

تعرضت الشاحنة التي تحمل دراجات وأدوات نجم منتخب أستراليا للدراجات لاقتحام، حيث تم سرقة المتعلقات الشخصية لـ لوجان مارتين، بما في ذلك محفظته وحقيبة ظهره. ورغم أن دراجته لم تكن في الشاحنة، إلا أنه فقد بعض معداته الخاصة.

أكد مارتين صاحب الـ 30 عامًا في تغريده عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حدوث الاقتحام، مشيرًا إلى أنه تمكن من استعادة الكثير من أمتعته، وأن الأمور لم تكن سيئة للغاية عمومًا.

وتم الكشف يوم الأربعاء عن تعرض فريق خافيير ماسكيرانو، المدرب لمنتخب الأرجنتين الأولمبي لكرة القدم، لعملية سرقة أيضًا خلال فترة الألعاب الأولمبية في باريس.