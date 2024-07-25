نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "صديق صلاح".. نجم ليفربول لا يرغب في ارتداء قميص ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، مصيره من الرحيل عن صفوف الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني، بضمه هذا الصيف.

ويرغب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، تدعيم مركز الظهيرين الأيمن والأيسر، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، استعدادا للموسم الجديد.

- ارنولد يرفض الانتقال لريال مدريد

واقتحم الظهير الإنجليزي، ألكسندر أرنولد، حسابات بطل أوروبا هذا الصيف، لتدعيم مركز الظهير الأيمن، في ظل تقدم سن الإسباني، داني كارفخال وتكرار إصابته.

ونشرت صحيفة ميرور البريطانية، أن أرنولد لا يوجد لده أي نية في مغادرة قلعة أنفيلد هذا الصيف.

وتابعت الصحيفة، أرنولد يرغب في استمرار تجربته داخل ليفربول خاصة مع وصول المدير الفني الجديد، أرني سلوت.

وتخطط إدارة الفريق الإنجليزي هذا الموسم، لتحديد عقد اللاعب الذي ينتهي في موسم 2025.