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أحمد جودة - القاهرة - تحدث مصدر داخل نادي الزمالك، عن شروط مجلس الإدارة للموافقة على رحيل أي لاعب من ثلاثي المنتخب الأوليمبي حال تلقهم مع الفراعنة في اولمبياد باريس

شروط الزمالك لرحيل نجوم المنتخب الأوليمبي

ويضم المنتخب الأوليمبي الثلاثي حسام عبد المجيد ومحمد شحاته بجانب زياد كمال بالاضافة إلى احمد سيد زيزو.

وأكد المصدر، أن باب رحيل أحمد سيد زيزو مغلق وبشكل نهائي، مؤكدا ان الادارة ستفتح مع اللاعب ملف تمديد عقده مع النادي بعد عودته من باريس.

وأوضح المصدر، الزمالك لن يمانع في ايا من الثلاثي "عبد المجيد ومحمد شحاته أو زياد كمال" في حال تلقيهم عروض مالية كبيرة بالاضافة إلى التعاقد مع بديل سوبر في نفس مراكزهم.

وأشار المصدر، إلى أنه في حالة تلقي اي لاعب عرض كبيرة وعدم توفير البديل المناسب فلن توافق الادارة على رحيل ايا منهم مهما كانت الاغراءات المالية.