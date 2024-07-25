عاجل.. الزمالك يحسم موقفه بشأن رحيل أحمد سيد زيزو

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف النادي تجاه رحيل أحمد سيد زيزو جناح الأبيض خلال الميركاتو الصيفي القادم.

الزمالك يحسم موقفه بشأن رحيل أحمد سيد زيزو

وأكد المصدر، أن الزمالك لن يوافق على رحيل اللاعب تحت أي إغراءات مادية ولا سيما وأنه أحد أهم عناصر الأبيض التي يعول عليها الفريق والجماهير الكثير.

وأوضح المصدر، أن مجلس الادارة قرر بدء مفاوضات قوية مع اللاعب بعد عودته من باريس والمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في الاولمبياد لحسم ملف تجديده مع القلعة البيضاء.

وأشار المصدر، إلى أن الزمالك سيمدد عقد اللاعب لمدة موسمين آضافيين بخلاف الموسم المقبل، للاحتفاظ بخدماته لمدة 3 سنوات قادمة.