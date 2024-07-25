نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب المثلوثي.. أزمة دفاعية في الزمالك قبل لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعاني نادي الزمالك من أزمة دفاعية قبل مواجهة بيراميدز المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل بسبب النقص العددي الذي يعاني منه الأبيض.

أزمة دفاعية في الزمالك قبل لقاء بيراميدز

وسيفتقد الزمالك لخدمات حمزة المثلوثي بسبب الايقاف علاوة على محمود حمدي الونش المصاب وحسام عبد المجيد المتواجد مع المنتخب الأوليمبي في باريس.

ويفاضل الجهاز الفني بين الثنائي مصطفى الزناري والمدافع الشاب أحمد رفاعي للتواجد بجانب أحمد مجدي الذي حجز مقعده في التشكيلة الأساسية للأبيض.

وأوضح المصدر، أن الجهاز الفني يخشى من قلة خبرة الثنائي أحمد مجدي واحمد رفاعي بجانب عدم جاهزية مصطفى الزناري فنيا في ظل عودته مؤخرا من الاصابة.