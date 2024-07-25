عاجل.. الأهلي يبلغ لاعبه بالرحيل عقب مواجهة سيراميكا كليوباترا (خاص)

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أحمد جودة - القاهرة - أبلغ مسؤولو النادي الأهلي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، عقب الانتهاء من مواجهة سيراميكا كليوباترا، بالدوري المصري.

الأهلي يبلغ أليو ديانج بموعد رحيله

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن مباراة سيراميكا كليوباترا يوم الإثنين المقبل، ستكون الأخيرة للمالي أليو ديانج لاعب وسط الفريق، بعد إتمام اتفاقه مع الخلود السعودي، بالموسم الجديد.

وانهى النادي الأهلي، موافقته على رحيل ديانج إلى صفوف الخلود السعودي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد تمديد عقده مع النادي لمدة موسم.

وبدأ أليو ديانج، في جمع متعلقاته بشكل تدريجي من غرفة خلع ملابس الفريق من أجل الرحيل بشكل رسمي عن القلعة الحمراء حيث ستكون مباراة سيراميكا يوم الإثنين المقبل آخر مباراة له.

ويستعد الفريق في الوقت الحالي لمواجهة المصري البورسعيدي، مساء غدٍ الجمعة على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.