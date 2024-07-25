لاعب الترجي يرفض الإنضمام إلى الإفريقي التونسي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض غيلان الشعلالي لاعب الترجي التونسي الانضمام إلى النادي الإفريقي التونسي، وكان اللاعب يرغب في خوض تجربة الاحتراف في الخليج لكن لم يصله عرض مناسب ليقرر البقاء في صفوف الترجي.

لاعب الترجي يرفض الإنضمام إلى الإفريقي

ولم ينل مستوى الشعلالي مع فريق الدم والذهب رضاء كبير في المنتصف الأخير من الموسم حيث تراجع أداؤه بشكل كبير مقارنة ببداياته المتميزة مع مدرب الترجي البرتغالي ميغيل كاردوزو بنجاحه في إعادة توزيع الأدوار بعد تعافيه التام من الإصابة ليحجز مكانه أساسيا في تشكيلة الفريق ويكمل ملامح وسط الميدان مع لاعبي الفريق روجي أهولو وحسام تقا.

وهو ما قد يتواصل في الموسم المقبل في ظل غياب البديل المناسب وعدم تركيز الترجي على تدعيم خط الوسط بقدر التفكير في تعزيز خط الدفاع والهجوم، كما أن ضمانات النجاح لزكرياء العايب ومحمد وائل الدربالي ليست كبيرة وهما عاشا أوضاع متقلبة في الموسم الماضي ولم يستغلا الفرص التي أتيحت لهما بنسب مختلفة.

ويبدو وضع غيلان الشعلالي مشابها للصيف الماضي عندما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الترجي بعد انتهاء عقده حيث إرتبط اسمه بالانتقال إلى بعض الأندية في الخليج مثل نادي الكويت الكويتي، قبل أن يجدد عقده مع الترجي لموسم آخر لا سيما وأن الإصابة التي تعرض لها طرحت تساؤلات بشأن قدرته على العودة ليثبت اللاعب العكس ويستعيد مستواه في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

ليشارك في قائمة منتخب تونس في آخر توقف دولي مما يؤكد أن في جعبته الكثير، وقد يلعب ذلك دورا في بقاء الشعلالي بحكم أنه سيكون تحت دائرة الضوء عكس خوض تجربة عواقبها مجهولة بحكم أنه لن يجد نفس تلك الخطوة.