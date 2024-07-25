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أحمد جودة - القاهرة - تلقي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عرضًا من جانب نادي بتروجيت، للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم، على سبيل الإعارة بالموسم الجديد.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، وصول عرضًا من الفريق العائد للدوري المصري، لضم محمود متولي مدافع الفريق، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

بتروجيت يطلب استعارة صخرة الأهلي

وتابع: "متولي أصبح خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، خاصةً بعد تعرضه للعديد من الإصابات وعدم الاعتماد عليه".

وأضاف: "من المنتظر أن يعرض النادي الفاكس المرسل من النادي البترولي، على لاعبه لاستطلاع رأيه حول رحيله من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي في الموسم الجديد".