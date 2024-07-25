الزمالك يستعيد قوته الهجومية استعدادا لبيراميدز

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن موقف التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض من التواجد في لقاء بيراميدز المقبل.

الزمالك يستعيد سيف الدين الجزيري أمام بيراميدز

وأكد المصدر، أن اللاعب اقترب من التواجد في قائمة اللقاء بعدما بات جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تعافيه من الاصابة وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأضاف المصدر، أن البرتغالي جوزيه جوميز رفض تواجد اللاعب في قائمة لقاء الداخلية الأخير حتى يكون جاهزا بنسبة 100% للقاء بيراميدز القادم المقرر لها يوم الجمعة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها يوم الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.