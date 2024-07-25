بيراميدز يتمسك باستمرار الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش

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أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر داخل نادي بيراميدز، أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش مستمر مع الفريق بصورة طبيعية ولا يوجد أي تفكير في رحيله.

بيراميدز يتمسك باستمرار يورتشيتش

وأكد المصدر، أن المدير الفني قدم لقاءات جيدة مع النادي، وحقق الانتصار في 14 لقاء متتالي ببطولة الدوري، ولم يخسر الا مباراتين.

وأضاف المصدر، أن الإدارة تساند المدرب وتدعمه، مشيرا إلى أن بطولة الدوري لم تنتهي بشكل رسمي حتى الان، ومازال الفريق يمتلك فرصة التتويج باللقب.

وسقط بيراميدز في فخ الهزيمة أمام الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين في الدوري الممتاز.