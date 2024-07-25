نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تمسك أنشيلوتي بتجديد عقد لاعب ريال مدريد "الزجاجي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوصى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، إدارة النادي الملكي بضرورة تجديد عقد أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

أنشيلوتي يريد تجديد عقد ميندي

أفادت صحيفة “ماركا” الإسبانية بإن أنشيلوتي طلب التجديد مع الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي.

وقالت الصحيفة الإسبانية أن هدف أنشيلوتي من التجديد مع ميندي وعدم التخلي عنه هو أن يصنع نفس التوازن في الدفاع خلال الموسم الماضي.

وأضافت، أن ميندي هو القطعة الأساسية بالنسبة للمدرب كارلو أنشيلوتي في الدفاع، رغم كثرة إصاباته.

جدير بالذكر أن أنشيلوتي يفضل بقاء ميندي بعد تعطل صفقة ضم الكندي ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ.