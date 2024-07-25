نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح تحقيق موسع في واقعة اقتحام ملعب مباراة المغرب والأرجنتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 فتح تحقيق في أحداث الشغب خلال مباراة المغرب والأرجنتين بعد اقتحام عدد من المشجعين لأرض الملعب ضمن منافسات كرة القدم في اليوم الافتتاحي للألعاب الصيفية.

فتح تحقيق موسع في واقعة اقتحام ملعب مباراة المغرب والأرجنتين

وقال منظمون في بيان "تتعاون اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب اقتحام الملعب واتخاذ الإجراءات المناسبة".

واشتكى خافيير ماسكيرانو مدرب الأرجنتين من وقوع 7 حالات لاقتحام الملعب خلال اللقاء منتقدا ضعف الإجراءات الأمنية.

وظن الجميع أن المباراة انتهت بالتعادل 2-2 بعد أن سجلت الأرجنتين هدفا في الدقيقة 16 من الوقت بدل الضائع، واتجه اللاعبون إلى غرف الملابس وغادر المشجعون بالفعل.

لكن بعد نحو ساعتين تبين أن الحكم لم ينه المباراة، وعاد اللاعبون لاستكمال ثلاث دقائق في غياب الجماهير بعد إلغاء هدف الأرجنتين لوجود تسلل عقب مراجعة الفيديو، لينتصر المغرب بهدفي سفيان رحيمي.

وقالت إميلي أوديا كاستيرا وزيرة الرياضة الفرنسية "حدث تدخل بسيط أثناء المباراة لم يجب أن يحدث، لكنه مر مرور الكرام، تواصلت اللجنة المنظمة مع الفيفا وكل شيء عاد لطبيعته، هناك مباراة أخرى في سانت إيتيين الأسبوع المقبل وسيكون كل شيء على ما يرام".

وتقدم الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بشكوى إلى الاتحاد الدولي (الفيفا) للمطالبة بإجراءات انضباطية.