نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب حضور مسؤول من نادي عمان العماني إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، علي خلف الحمداني، أمين صندوق عُمان العماني، داخل مقر القلعة البيضاء.

الزمالك يستقبل أمين صندوق عمان العماني

عقد المندوه جلسة مطولة مع الحمداني، على هامش زيارته لمقر نادي الزمالك، من أجل مناقشة أبرز مجالات التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأكد المندوه خلال جلسته مع علي خلف الحمداني على العلاقات الطيبة والكبيرة بين نادي الزمالك، وجميع الأندية العربية والعمانية.

من جانبه؛ أشاد علي خلف الحمداني، بحسن الضيافة والاستقبال، مشيرا إلى ترحيبه بتواجد بعثة نادي الزمالك في عمان لخوض مواجهة ودية مع ناديه، نظرًا لشعبية الفريق الكبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي.

وفي نهاية الجلسة؛ كرم الدكتور حسام المندوه، علي خلف الحمداني، أمين صندوق نادي عمان العماني، وتسليمه درع نادي الزمالك.