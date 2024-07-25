نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. بيراميدز يحسم مصير الشيبي وحقيقة عرض بولونيا لضم عبدالمنعم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

أمين صندوق عمان العماني يزور الزمالك

استقبل الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، علي خلف الحمداني، أمين صندوق نادي عُمان العماني، داخل مقر القلعة البيضاء.

وعقد المندوه جلسة مطولة مع الحمداني، على هامش زيارته لمقر نادي الزمالك، من أجل مناقشة أبرز مجالات التعاون بين الناديين خلال الفترة المقبلة.

وأكد المندوه خلال جلسته مع علي خلف الحمداني على العلاقات الطيبة والكبيرة بين نادي الزمالك، وجميع الأندية العربية والعمانية.

خوان لابورتا يفسر سبب إقالة تشافي هيرنانديز

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن عدد من القرارات التي اتخذها مجلس إدارة النادي، في الفترة الأخيرة.

جاء حديث لابورتا أثناء تقديم هانسي فيلك المدير الفني الجديد للفريق، بعد توجيه الشكر إلى تشافي هيرنانديز.

تم اتخاذ القرار بعد موسم صفري، خسر فيه برشلونة كل الالقاب التي كان ينافس عليها، محليًا وقاريًا.

فتح تحقيق موسع في واقعة اقتحام ملعب مباراة المغرب والأرجنتين

أعلن منظمو أولمبياد باريس 2024 فتح تحقيق في أحداث الشغب خلال مباراة المغرب والأرجنتين بعد اقتحام عدد من المشجعين لأرض الملعب ضمن منافسات كرة القدم في اليوم الافتتاحي للألعاب الصيفية.

وقال منظمون في بيان "تتعاون اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 مع الجهات المعنية لمعرفة أسباب اقتحام الملعب واتخاذ الإجراءات المناسبة".

مفاجأة بشأن عرض بولونيا لضم محمد عبدالمنعم من الأهلي

حسب برنامج “الهدف” المذاع عبر قناة “أون تايم سبورتس”، فأن محمد عبدالمنعم وإدارة الأهلي لم يتلقوا أي عرض رسمي حتى الآن من جانب بولونيا الإيطالي.

وأكد المصدر ذاته بعد تواصله مع عبدالمنعم والأهلي، أنه بولونيا لم يتواصل بأي شكل رسمي أو شفهي من أجل ضم اللاعب هذا الصيف.

بيراميدز يحسم مصير محمد الشيبي.. عقده ممتد لموسمين

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، عن مصير المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن للسماوي خلال الفترة القادمة.

وأكد المصدر أن محمد الشيبي مستمر مع بيراميدز بشكل طبيعي، وان عقده مستمر مع النادي لمدة موسمين قادمين.