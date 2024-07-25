نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم النصر مستعد للتخلي عن راتبه الكبير من أجل عيون ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن رغبة أحد نجوم نادي النصر السعودي في الانتقال إلى ريال مدريد الأسباني خلال فترة الانتقالات الحالية.

ويضم النصر السعودي في صفوفه العديد من النجوم الكبار الذين انضموا الفريق خلال السنوات الماضية.

وكان الفريق قد حقق المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بالموسم الماضي برصيد 82 نقطة.

ويسود غموض خلال فترة الانتقالات الحالية حول مستقبل تعاقدات الفريق واللاعبين الراحلين عن النادي.

لابورت مجنون بالانتقال لريال مدريد

وأفادت صحفية "AS" عن رغبة الإسباني إيمريك لابورت مدافع النصر في الرحيل لريال مدريد.

ووفقًا للصحيفة فإن اللاعب لابورت مستعد للتخلي عن راتبه الكبير في النادي السعودي مقابل الانضمام للنادي الملكي.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت عن إمكانية تخلي النصر عن لابورت حال وصول عرض بمبلغ 15 مليون يورو.