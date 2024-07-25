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أحمد جودة - القاهرة - قرر البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للهلال السعودي تأجيل تحديد أسماء اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق إلى نهاية معسكر الفريق الحالي المقام في النمسا، الذي سينتهي يوم 3 أغسطس المقبل وفقا لما كشفت عنه مصادر خاصة.

مدرب الهلال يؤجل مصير الراحلين عن الفريق

وينوي جيسوس اتخاذ قرار نهائي تجاه مستويات عدد من اللاعبين من بينهم خليفة الدوسري مدافع الفريق والظهير حمد اليامي ولاعب خط الوسط مصعب الجوير والمهاجم عبد الله رديف وحارس المرمى أحمد أبو راسين خلال الأسبوعين القادمين.

وأنهى الهلال تعاقده مع 7 لاعبين مع إنطلاق المرحلة الإعدادية وهم صالح الشهري ومعاذ فقيهي حيث إنتقل اللاعبان إلى إتحاد جدة، ومحمد جحفلي الملتحق بصفوف نادي الخلود السعودي ومتعب المفرج المنتقل إلى نادي التعاون، والبرازيلي ماتيوس بيريرا المنتقل إلى كروزيرو البرازيلي ورياض الأسمري المنتقل إلى النجمة.



بالإضافة إلى سلمان الفرج حيث تمت الإشارة سابقا إلى إقترابه من الإنضمام إلى صفوف فريق نيوم.

فيما إنتقل لاعبا الهلال عبد الإله المالكي إلى الإتفاق، ومحمد برناوي إلى العروبة على سبيل الإعارة.

ويخوض الهلال مباراته الودية الثالثة غدا أمام فريق صن داونز أفضل فريق في جنوب إفريقيا.

وفاز الهلال في مباراتيه الوديتين الأولى على فينير نيوستادت النمساوي بستة أهداف نظيفة، وعلى العربي القطري بهدفين نظيفين.