كريستال بالاس يقترب من خطف موهبة السنغال

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي كريستال بالاس الإنجليزي من حسم صفقة انضمام موهبة منتخب السنغال لصفوف الفريق في الفترة المقبلة.

حيث يسعى الفريق لتدعيم صفوفه خلال الفترة الحالية من أجل الاستمرار والمنافسة بقوة ببطولة البريميرليج بالموسم المقبل.

وكان بالاس قد تواجد بالمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بعدما جمع الفريق 49 نقطة.

نجم السنغال يقترب من الانضمام إلى كريستال بالاس

ووفقًا للصحفي الشهير "فابريزيو رومانو" فإن كريستال بالاس يقترب بشدة من التعاقد مع إسماعيل سار لاعب نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

وأضاف رومانو، أن النادي الإنجليزي قدم عرضًا لمارسيليا وأن اللاعب وافق على الانضمام للفريق.

وأكد على أن النادي حصل على الضوء الأخضر من مارسيليا لإجراء الكشف الطبي لإسماعيل سار تمهيدًا لانضمامه للفريق.