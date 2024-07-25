نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان وبالتحديد عشاق الإنجليزية عن موعد بداية الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 2024/25 بمشاركة مانشسترسيتي ويونايتد وليفربول وآرسنال وتشيلسي وتوتنهام.
أبرز مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي
الجمعة 16/8 مانشستريونايتد ضد فولهام 10:00.
السبت 17/8 ليفربول ضد ايبسويتش 2:30.
آرسنال ضد ولفرهامبتون 5:00.
الأحد 18/8 مانشسترسيتي ضد تشيلسي 6:30.
الاثنين 19/8 توتنهام ضد ليسترسيتي 10:00.
القنوات الناقلة لمباريات الدوري
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.