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موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024/25

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد عشاق السعودية عن موعد انطلاق الموسم الجديد من دوري روشن السعودي 2024/25 بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.

وأعلنت رابطة الأندية السعودية عن بدء الموسم الجديد يوم 22 أغسطس المقبل بلقاء يجمع بين التعاون والفيحاء مساء الخميس في تمام الساعة 7:10 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة.

أبرز مواعيد الجولة الأولى

النصر ضد الرائد 9:00.

23/8 ضد العروبة 9:00.

24/8 الاتحاد ضد الخلود 7:10.

الهلال ضد الأخدود 9:00.

الشباب ضد الاتفاق 9:00.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تردد قنوات SSC على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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