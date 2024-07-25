نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عملاق إنجليزي ينضم إلى صراع التعاقد مع جوهرة دورتموند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي ينافس عليها عملاق إنجليزي خلال الفترة الأخيرة من أجل التعاقد مع نجم جديد في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

أستون فيلا مهتم بالتعاقد كريم أديمي

ويتنافس عمالقة أوروبا على من يتعاقد مع نجوم جديدة في هذا الصيف من أجل بدء موسم جديد ومميز.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أستون فيلا يهتم بالتعاقد مع كريم أديمي جوهرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

ونجح صاحب الـ 22 في التألق خلال الفترة الأخيرة ما جعله هدف للعديد من عمالقة أوروبا من أجل التعاقد معه.

ولا يمانع نادي بروسيا دورتموند من خروج نجم الفريق الذي كان له دور في وصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية أمام ريال مدريد من أجل الاستفادة من خروجه.

يذكر أن أديمي سجل 14 هدف في 66 مباراة خلال الموسمين الماضيين، ما يجعل الفيلانز في ترقب كبير للتعاقد معه هذا الصيف.