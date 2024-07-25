نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غياب نجم الأهلي عن مواجهة المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز، عقب تعرضه للإصابة خلال الفترة الماضية.

غياب نجم الأهلي عن مواجهة المصري البورسعيدي

ويفقد النادي الأهلي خدمات طاهر محمد طاهر لاعب الفريق، أمام المصري بسبب الإصابة في كاحل القدم حيث يبدأ اللاعب اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة وهناك مزيد من الفحوصات الطبية خلال الأيام المقبلة.

وتعرض اللاعب للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل المشاركة في مباراة بيراميدز، ليقرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني، استبعاده من المباراة التي انتهت بالفوز بهدف دون رد.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي غدا الجمعة الموافق 26 من شهر يوليو الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

