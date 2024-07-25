نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد عشاق السعودية عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25 بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والاتحاد.
مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن
22 أغسطس
النصر ضد الرائد 9:00 مساءً
23 أغسطس
الأهلي ضد العروبة 9:00
24 أغسطس
الاتحاد ضد الخلود 7:10
الهلال ضد الأخدود 9:00
الشباب ضد الاتفاق 9:00
التعاون ضد الفيحاء 7:10
الوحدة ضد الرياض 9:00
ضمك ضد الخليج 7:10
القادسية ضد الفتح 9:00
القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي
تردد قنوات SSC على الأقمار الصناعية
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.