نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد عشاق السعودية عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن السعودي 2024/25 بمشاركة الهلال والأهلي والنصر والاتحاد. مواعيد مباريات الجولة الأولى من دوري روشن 22 أغسطس النصر ضد الرائد 9:00 مساءً 23 أغسطس الأهلي ضد العروبة 9:00 24 أغسطس الاتحاد ضد الخلود 7:10 الهلال ضد الأخدود 9:00 الشباب ضد الاتفاق 9:00 التعاون ضد الفيحاء 7:10 الوحدة ضد الرياض 9:00 ضمك ضد الخليج 7:10 القادسية ضد الفتح 9:00 القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي تردد قنوات SSC على الأقمار الصناعية القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6. القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.