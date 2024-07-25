نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صافرة فرنسية تدير مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي يأتي بصافرة فرنسية بقيادة حكم الساحة بينوا باستين.

ويعاونه هشام زكراني مساعد أول، أوريليان بيرثميو مساعد ثان، ويتواجد توماس ليورنادوا حكمًا رابعًا.

وعلى تقنية الفيديو يتواجد باستيان ديشبي ويعاونه رومان ليسروج.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد الجيش في برج العرب المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الدوري المصري.