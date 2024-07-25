نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري المصري رسميًا هذا الموسم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتعل الصراع بين ناديي الأهلي وبيراميدز على لقب بطولة الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي 2023 - 2024 وذلك في الأسابيع الأخيرة من عمر المسابقة حيث يتطلع المارد الأحمر للحفاظ على لقبه هذا الموسم، فيما يحلم الفريق السماوي بالتتويج بأول ألقابه.

بيراميدز يعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري حاليًا برصيد 68 نقطة، ويتبقى له 5 مباريات (15 نقطة) في المسابقة، بينما يحتل الأهلي المركز الثاني بـ66 نقطة ويتبقى له 8 مباريات (24 نقطة).

18 نقطة تفصل الأهلي عن لقب الدوري المصري

الأهلي يحتاج لـ18 نقطة فقط لحسم لقب بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي لصالحه في حال استمرار انتصارات نادي بيراميدز حيث سيصل رصيده في هذه الحالة لـ84 نقطة، بينما أقصى رصيد يمكن للفريق السماوي الوصول إليه 83 نقطة.

مباريات الأهلي القادمة ستكون بالترتيب ضد المصري البورسعيدي، وسيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي، والمقاولون العرب، وسموحة، وزد، وإنبي، ومودرن فيوتشر.

بينما مباريات بيراميدز المتبقية ستكون بالترتيب ضد الزمالك، فاركو، وزد، والداخلية، وطلائع الجيش.

وفي حالة استمرار انتصارات الأهلي وبيراميدز، يمكن للمارد الأحمر حسم لقب الدوري بشكل رسمي في مباراته ضد زد ضمن مؤجلات الجولة 25 يوم 11 أغسطس المقبل.

تعثر بيراميدز في أي مباراة قادمة مع استمرار انتصارات الأهلي سوف يؤدي لحسم المارد الأحمر اللقب قبل مباراة زد.