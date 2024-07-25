نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حكام مباراة الزمالك وببراميدز في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلنت اللجنة الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم حكام المباراة والذي جاء بقيادة الحكم محمد عادل.

ويعاونه سامي هلهل مساعد أول، شريف عبد الله مساعد ثان، ومحمود الدسوقي حكما رابعا.

وفي تقنية الفيديو يتواجد محمود بسيوني ويعاونه سمير جمال.

موعد مباراة الزمالك وببراميدز في الدوري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستقبل استاد القاهرة الدولي المباراة المرتقبة بين الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وببراميدز في الدوري

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الدوري المصري.