نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميكالي: تعادلنا مع الدومينيكان لا يعني خروجنا.. ولاعبونا مازال لديهم الأفضل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم أن تعادل منتخبنا الأولمبي مع الدومينيكان في بداية المشوار بأولمبياد باريس لا يعني خروجنا من المنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا.

وتابع قائلًا: حقا صادفنا سوء حظ كبير في مباراة الدومينيكان رغم أننا لم نقدم أدائنا المعهود ولكن أنا أثق في اللاعبين لأنهم لا يزال يمتلكون الأفضل من ذلك بكثير ربما تأثروا سلبيا بالأجواء المضغوطة لكنهم في الوقت نفسه لديهم من الإمكانات والقدرات ما يؤهلهم لتصحيح الأوضاع وتدارك الفرصة، المنافسة لا تزال في الملعب ومثل هذه المناسبات الكبري تتسم بحمي البداية.

وأضاف: الدومينيكان ليس منافسا سهلا كما يردد البعض فهو يمتلك مجموعة من اللاعبين المتميزين الذين يلعبون في الدوريات الأوروبية ولاعبونا غاب عنهم التوفيق في أكثر من ٤ فرص كانت كفيلة بحسم المباراة لصالحنا.

وأشار ميكالي أنه واللاعبين سيقاتلون من أجل الدفاع عن الأحلام الأولمبية ولا يزال أمامنا جولتين ونحن لم نخسر الجولة الأولي، وأطالب جماهير مصر باستمرار الدعم والتشجيع والقادم سيكون أفضل.

ويستعد المنتخب الأولمبي لخوض ثاني مواجهاته في مرحلة المجموعات بأولمبياد باريس 2024 أمام أوزبكستان، يوم السبت المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً.

