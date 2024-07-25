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أحمد جودة - القاهرة - يقترب نادي الاتحاد السعودي من التعاقد مع نجم ريال مايوركا الأسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الاتحاد السعودي يقترب من ضم نجم ريال مايوركا

حيث تسعى إدارة الفريق السعودي إلى دعم الفريق خلال الفترة الحالية للمنافسة بقوة على لقب دوري روشن السعودي بالموسم المقبل.

وكان الفريق قد قدم موسمًا غير مرضي ببطولة الدوري خلال النسخة الماضية.

حيث حصل الفريق على المركز الخامس بعدما جمع 54 نقطة من 34 مباراة خاضها الفريق ببطولة الدوري للموسم الماضي.

وبدأ الفريق الاستعداد للموسم المقبل مبكرًا هذا العام، حيث خاض الفريق مواجهة ودية أمام نادي إلتشي الأسباني وخسر الفريق بهدفين مقابل لا شيء.

ويستعد الفريق لمواجهة قوية غدًا أمام نادي إشبيلية، في مواجهة من المنتظر أن يستفيد منها الفريق بشكل كبير.

الاتحاد يتوصل لاتفاق بشأن حارس ريال مايوركا

ووفقًا لصحيفة Relevo الإسبانية، فإن النادي السعودي توصل لاتفاق مع راجكوفيتش حارس مرمى نادي ريال مايوركا.

وتابعت الصحيفة أن الأمر فقط يتوقف حاليًا على التفاصيل المالية مع النادي.