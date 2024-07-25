نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد يتسلح بالقوة الضاربة للسيطرة على الألقاب في الموسم الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي، إلى تعزيز الفريق خلال الفترة القادمة من أجل العودة إلى التألق من جديد والفوز بالألقاب التي فشل في تحقيقها الفترة القليلة الماضية.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن ميركاتو نادي اتحاد جدة لهذا الموسم قوي للغاية ومناسب لتعزيز الفريق خلال الفترة القادمة من أجل عودة الفريق إلى المسار الصحيح مرة أخرى.

وأكد النقاد على أن الاتحاد نجح في توفير جميع متطلبات النجاح للفريق الأول خلال الموسم القادم من أجل رؤية الفريق وهو يرفع الكؤوس من جديد.

تدعيمات الاتحاد في الميركاتو الصيفي

وأول ما عمل عليه نادي الاتحاد من أجل تدعيم صفوفه هو شراء عقد الثنائي أحمد الغامدي وكذلك سعد الموسى من أجل استفادة الفريق من خدماتهم في الموسم الجديد.

كما وقع نادي الاتحاد مع حامد الغامدي لمدة موسم على سبيل الإعارة ووقع مع الثنائي حامد الشنقيطي وصالح الشهري في صفقة انتقال حر.

ووقع نادي الاتحاد أيضًا مع المدرب لوران بلان وجلب كل من معاذ فقيهي وحسام عوار وموسى ديابي لتعزيز الفريق في الموسم الجديد.

وأنهى الاتحاد موسمه المنصرم في دوري روشن للمحترفين وهو في المركز الخامس برصيد 54 نقطة وبفارق خمس نقاط عن نادي التعاون صاحب المركز الرابع.