النصيري إلى فنربخشة في صفقة تاريخية
وقّع المهاجم المغربي الدولي يوسف النصيري اليوم عقداً لخمسة أعوام مع نادي فنربخشة التركي بعد أربعة مواسم قضاها في صفوف إشبيلية الإسباني وفقاً لما اعلنه النادي الاسطنبولي الذي يشرف على تدريبه البرتغالي جوزيه مورينيو.
وسيدفع فناربحشة 21.2 مليون دولار للتعاقد مع المهاجم المغربي البالغ 27 عاماً والذي سيصبح أكبر صفقة في تاريخ الدوري التركي.
وسجّل اللاعب الذي لعب طوال مسيرته في إسبانيا، مع ملقة (2016-2018)، ليغانيس (2018-2020) وإشبيلية (2020-2024)، 73 هدفاً في 196 مباراةً بقميص النادي الأندلسي ضمن مختلف المسابقات وتوّج معهم بلقب الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" عامي 2020 و2023.
وقام النصيري بدور بارز في وصول المغرب إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وسجّل 20 هدفاً دولياً في 73 مباراة.
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