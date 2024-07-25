نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق أبيض وعقدة أزلية في تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز.. و"بن شرقي" كبير الهدافين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد القاهرة الدولي غدًا الجمعة المواجهة النارية المرتقبة بين فريقي بيراميدز ونظيره الزمالك، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تنطلق أحداث المباراة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في تمام التاسعة مساء الجمعة، وسط رغبة كبيرة لدى الفريقين لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.



ويدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الخامس برصيد 48 نقطة، بينما يخوض بيراميدز اللقاء في المركز الأول برصيد 68 نقطة ويأمل في تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على لقب الدوري.

تاريخ مواجهات الزمالك ضد بيراميدز

تقابل فريقي الزمالك وبيراميدز في 18 مواجهة سابقة في مختلف البطولات منها 4 مباريات عندما كان الأخير يحمل اسم "الأسيوطي"، حقق الفارس الأبيض 10 انتصارات، مقابل فوز وحيد للفريق السماوي، وحسم التعادل 7 مباريات بينهما.

سجل لاعبو الزمالك 33 هدفًا في مبارياته ضد بيراميدز، فيما استقبلت شباكه 16 هدفًا فقط، ويتصدر أشرف بن شرقي قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف.

لم يحقق نادي بيراميدز الفوز بشكل مباشر على الزمالك في بطولة الدوري منذ 5 سنوات تقريبًا وتحديدًا منذ الفوز بهدف نظيف خلال مباريات الجولة 26 من المسابقة عام 2019.