نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. هيمنة حمراء في تاريخ مواجهات الأهلي ضد المصري البورسعيدي بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية ضد نظيره فريق المصري البورسعيدي، مساء الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق أحداث مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي غدًا الجمعة، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب في الإسكندرية ببطولة الدوري المصري هذا الموسم.

الأهلي يدخل لقاء الغد وفي جعبته 66 نقطة ويحتل المرتبة الثانية في جدول ترتيب الدوري المصري ويأمل في تحقيق الفوز على أمل تعثر منافسه بيراميدز أمام الزمالك ليعتلي صدارة الترتيب.

بينما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثاني في ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 52 نقطة ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية للحفاظ على مركزه في ترتيب المسابقة المحلية.

تاريخ مواجهات الأهلي ضد المصري البورسعيدي

يتفوق الأهلي تاريخيًا على نظيره المصري في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث التقيا الفريقين في 127 مباراة خلال بطولة الدوري المصري كانت الغلبة للمارد الأحمر في 70 مباراة مقابل 20 انتصارًا للفريق البورسعيدي وحسم التعادل 37 مباراة.

سجل لاعبو الأهلي 180 هدفًا في شباك المصري، فيما استقبلت مرماه 90 هدفًا، ويعد أحمد بلال وأسامة حسني ومؤمن زكريا الأكثر تهديفًا في مباريات الفريقين بالدوري برصيد 4 أهداف لكل منهما.

آخر مواجهة جمعت الفريقين كانت في الدور الأول من مسابقة الدوري المصري هذا الموسم ونجح المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في الفوز برباعية نظيفة.