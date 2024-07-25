نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي أم برشلونة؟.. داني أولمو يحدد ناديه القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار الصحفي سانتي أونا عن تطورات صفقة اللاعب الإسباني داني أولمو الذي يعد من اهتمامات نادي برشلونة ومانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

أولمو يفضل برشلونة على مانشستر سيتي

وأكدت التقارير أن النادي الإنجليزي قدم عرضًا للاعب بعد مستواه اللافت في بطولة يورو 2024 التي توج بها منتخب بلاده.

وتابعت مصادر مقربة من اللاعب أنه يفضل الإنضمام للفريق الكتالوني بدلا من مانشستر سيتي ليكمل الثلاثية المتألقة في اليورو بجانب لامين يامال ونيكو ويليامز.

ووفقًا لما جاء في التقارير الإسبانية فإن وكيل اللاعب لديه موعد نهاية هذا الأسبوع في برشلونة للمناقشة مع إدارة النادي الكتالوني حول مستقبل أولمو بالإضافة أن عقد اللاعب سينتهي مع النادي الألماني في صيف 2027.

وكان قد شارك اللاعب في 25 مباراة مع لايبزيج بجميع المسابقات، حيث أحرز 8 أهداف وقام بصناعة 5 أهداف طوال الموسم.