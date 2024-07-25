نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في دوري نايل والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، أمام نظيره الزمالك، مساء غدًا الجمعة، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره فريق الزمالك، في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك أمام بيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره فريق بيراميدز، عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويقوم محمد عفيفي بمهمة التعليق على أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.