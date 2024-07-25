نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة الأهلي لمواجهة المصري في دوري "نايل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمباراة الغد أمام المصري البورسعيدي والمؤجلة من الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري في دوري "نايل"

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - محمود الزنفلي

الدفاع: محمد هاني - عمر كمال عبد الواحد - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - كريم فؤاد



الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - أليو ديانج - كريم نيدفيد - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو - رضا سليم

الهجوم: محمود كهربا - وسام أبو علي.

فيما تم استبعاد كلًا من:-



خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وحمزة علاء وعمرو السولية وعلي معلول وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

