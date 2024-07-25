نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يفوز وديًا على الفحيحيل الكويتى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الفحيحيل الكويتي فى المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الفريق الأخضر بسموحة.

الاتحاد السكندري يهزم الفحيحيل الكويتي

تقدم الفحيحيل الكويتى بهدف فى الشوط الأول واستطاع الاتحاد السكندرى تحويل التأخر بهدف إلى تقدم بنفس الفارق بعد أن سجل بلال السيد هدفين للفريق الأخضر.

وجاءت هذه المباراة فى اطار استعدادات الاتحاد السكندري لاستكمال الدوري الممتاز.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة أحمد سارى على إعطاء الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين للوقوف على المستوى الفنى للفريق قبل استئناف المسابقة.

ويحتل الاتحاد السكندري، المركز العاشر في جدول المسابقة برصيد 39 نقطة.