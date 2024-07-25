نجم فيورنتينا يقترب من الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدثت تقارير صحفية إيطالية عن اقتراب الإيطالي جياكومو بونافينتورا نجم فيورنتينا الإيطالي من أحد أندية الدوري السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

جياكومو بونافينتورا مطلوب في الدوري السعودي

أكدت شبكة فوتبول إيطاليا أن جياكومو بونافينتورا نجم ميلان السابق سيكون أحد نجوم الدوري السعودي في الموسم المقبل وستتم الصفقة خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأوضحت الشبكة الإيطالية أن بونافينتورا سيصل إلى مدينة الرياض خلال ساعات من أجل إنهاء أمور انضمامه إلى ناديه الجديد.

وأفادت الشبكة الإيطالية بأن عقد بونافينتورا مع فيورنتينا انتهى عقب نهاية الموسم الماضي وأصبح لاعبًا حرًا.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن بونافينتورا قضى 6 مواسم مع ميلان وخاض 126 مباراة في 4 مواسم مع فيورنتينا في الدوري الإيطالي وسجل 20 هدف.

وألمحت الشبكة الإيطالية أن الشباب سيكون هو النادي الذي سينضم له بونافينتورا، حيث وافق على عرض الشباب ويريد اللعب للفريق.