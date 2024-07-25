نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السومة قريب من العودة للدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت بعض التقارير الصحفية عن احتمال عودة اللاعب السوري عمر السومة للدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قد غادر اللاعب دوري روشن السعودي الموسم الماضي بعد العرض المقدم من نادي العربي القطري الذي انضم إليه.

وتألق السومة مع النادي القطري حيث حقق لقب الكأس بعد غياب 30 عامًا، كما حل ناديه وصيفًا للدوري في أول موسم له.

ويدرس السومة العودة للدوري السعودي في ظل إبداء عدد من الأندية رغبتها في التعاقد معه بعد تألقه في الدوري القطري.

وحقق عمر السومة ارقام قياسية في فترة لعبه لأهلي جدة لمدة 9 مواسم حقق فيها جائزة هداف الدوري 3 مرات متتالية بالإضافة لكونه الهداف التاريخي للدوري برصيد 144 هدافا وسجل ما مجموعه 195 هدفًا في جميع المسابقات مع أهلي جدة.