نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استبعاد لاعب مفاجأة من قائمة الزمالك أمام بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على استبعاد محمد صبحي حارس مرمى القلعة البيضاء، من قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة بيراميدز في الدوري.

الإصابة تبعد صبحي عن مواجهة بيراميدز

أشار المصدر، إلى تعرض محمد صبحي للإصابة بشرخ في الكتف، مما أدى إلى استبعاده من قائمة مباراة الأزرق السماوي المقرر لها مساء غدًا الجمعة.

وأكد المصدر، على أن الحارس الصاعد محمود الشناوي، هو من سيحرس مرمى نادي الزمالك أمام بيراميدز في الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها، مساء غدًا الجمعة، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.