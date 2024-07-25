نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد صبحي قبل لقاء بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل إصابة محمد صبحي قبل لقاء بيراميدز

وأوضح رئيس الجهاز الطبي للزمالك أن الحارس سيخضع لعلاج تحفظي لمدة أربعة أسابيع، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء غدًا الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وانتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بأحد الفنادق القريبة من ستاد القاهرة استعدادًا للقاء المرتقب.