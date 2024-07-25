نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عقوبة صارمة ضد الشيبي بعد طرده في مواجهة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر الإعلامي عمرو الدرديري، مفاجأة تخص عقوبة المغربى محمد الشيبى الظهير الأيمن لفريق بيراميدز، وذلك بعدما وضع نفسه في موقف صعب، باللحظات الأخيرة من مباراة الأهلي والتي انتهت بفوز الأحمر بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

إيقاف الشيبي 4 مباريات بعد تصرفاته المثيرة أمام الأهلي

تجاوز لاعب بيراميدز، في حق زميله حسين الشحات لاعب النادي الأهلي أثناء أحداث المباراة التي أقيمت بين الفريقين، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثون، والجميع في انتظار إصدار عقوبته.

وأفصح الاعلامي الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنًا: "عاجل.. إيقاف محمد الشيبي 4 مباريات على خلفية أحداث مباراة بيراميدز والأهلي"

ووقع الجهاز الفني لبيراميدز، عقوبة مالية ضخمة محمد الشيبي، بسبب ما بدر منه اتجاه زميله في الفريق المنافس جعل الحكم يشهر له البطاقة الحمراء، في الدقيقة الـ80.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك غدا الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات منافسات الدوري المصري الممتاز.