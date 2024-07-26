نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد في صراع برشلونة ومانشستر سيتي لضم أولمو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سلطت وسائل إعلام فرنسية الضوء على تطورات جديدة بشأن مستقبل الإسباني داني أولمو نجم لايبزيج الألماني الذي يسعى كلًا من برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه في فترة الميركاتو الصيفي.

تطورات جديدة بشأن مستقبل أولمو

أشارت شبكة فوت ميركاتو الفرنسية إلى أن أولمو ازداد ثقله في فترة الانتقالات الصيفية بعد ظهوره بشكل مبهر مع منتخب إسبانيا في بطولة الأمم الأوروبية يورو 2024 في ألمانيا ساعد بها الماتادور الإسباني للفوز بالبطولة.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن مانشستر سيتي تحرك بالفعل وتقدم بعرض رسمي على طاولة لايبزيج الألماني الذي يملك عقد أولمو من أجل التوصل إلى اتفاق للتعاقد معه.

وأوضحت الشبكة الفرنسية أن ذلك يأتي في الوقت الذي يضغط فيه برشلونة بقوة من أجل الحصول على خدمات أولمو علمًا بأن داني يفضل الانضمام للعب في صفوف البرسا على اللعب في صفوف السيتزنز.

وأفادت الشبكة الفرنسية بأن المشكلة الكبرى في طريق برشلونة نحو التعاقد مع أولمو هي الوضع الاقتصادي الغير جيد، حيث يتوجب على رجال خوان لابورتا إجراء عدة عمليات بيع في فترة الميركاتو الصيفي قبل الشراء من أجل السير وفقًا للقواعد المالية النظيفة مما يسمح بتسجيل اللاعب دون مشاكل بعد ذلك.