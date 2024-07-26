نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ميدو" بين مطرقة العودة وسندان السوشيال ميديا.. هل يتألق العالمي في الدوري؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أعلن في تصريحات تلفزيونية اعتزامه العودة للمشاركة في الدوري المصري مطلع الموسم المقبل عبر بوابة أحد الفرق الجماهيرية.

جدل ميدو يُشعل السوشيال ميديا

البداية كانت عبر برنامج "الهدف" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد حيث استضاف أمس أحمد حسام ميدو الذي أطلق تصريحًا من العيار الثقيل بشأن عودته للمشاركة في الدوري المحلي لاعبًا بدايةً من الموسم المقبل.

وقال ميدو صاحب الـ41 عامًا في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الهدف: "سأعود للعب في الدوري بدايةً من الموسم المقبل مع أحد الفرق التاريخية، وأراهن على تسجيل 10 أهداف بمجرد المشاركة".

بدايات ميدو في كرة القدم

وتعود بدايات أحمد حسام ميدو مع كرة القدم إلى عام 1999 من نادي الزمالك، حيث انتقل من القلعة البيضاء إلى بوابة الاحتراف الخارجي من خلال نادي جنت البلجيكي في عام 2000 لينتقل بعدها بعام واحد إلى أياكس الهولندي ومنه معارًا إلى سلتافيجو الإسبانى فى 2003.

وانتقل أحمد حسام ميدو بعدها إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة نادي مارسيليا ومنه إلى روما الإيطالي عام 2004 ليبدأ العالمي بعدها رحلته في الدوري الإنجليزي عبر نادي توتنهام عام 2006.

واختتم ميدو مسيرته مع كرة القدم عبر بوابة نادي بارنسلي الإنجليزي منتصف 2012، ليعلن العالمي اعتزاله اللعب نهائيًا فى 10 يونيو 2013.

هوية النادي الجديد لميدو

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام أحمد حسام ميدو تمثيل فريق غزل المحلة بداية من الموسم الجديد مع صديقه أحمد عيد عبد الملك المدير الفني لزعيم الفلاحين.

من جانبه أكد محمد خطاب مدير التعاقدات بنادي القناة عن تقديم عرض رسمي لميدو، لضمه لصفوف الفريق في دوري المحترفين في الموسم المقبل.

وأوضح مدير التعاقدات بنادي القناة أن ميدو سيكون إضافة للفريق الساحلي في حالة موافقته علي الانضمام للنادي خلال الفترة المقبلة.

مطرقة الطموح وسندان السوشيال ميديا

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاق تصريحات ميدو التي فجرت مواقع السوشيال ميديا بين معارض يرى أن هذا التصريح مجرد لفت انتباه أو إثارة وبين مؤيد يرى أن ميدو بسن الواحد والأربعين أفضل من معظم مهاجمي الدوري المصري.

ويعلق محمد اليماني مهاجم منتخب مصر السابق على تصريحات ميدو موضحًا: "خطوة جريئة جدًا وأؤيد ميدو في خطوته القادمة".

ويكمل اليماني في تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج الرياضي: "ميدو اشتغل على نفسه خلال الفترة الماضية وفقد وزنه وبنى كتله عضلية هائله، واستعد بشكل جيد للعودة إلى الملاعب".

ويسترسل: "ميدو يرى أن الدوري المصري يخلو من المهاجمين رقم (9) المؤثرين ولديه حماس للعودة من خلال رؤيته بأن عودته ستكون أفضل من مستوى المهاجمين الحاليين بحكم خبرته الكبيرة".

ويستطرد مهاجم منتخب مصر السابق: "الحماس أمر والواقع أمر آخر تمامًا. عودة ميدو للملاعب في رأيي ستكون سلاحًا ذو حدين وبشكل عام أنا أؤيد ميدو في قراره بالعودة".

ويُكمل اليماني: "من المؤكد أن عامل تقدم ميدو في السن سيختلف تمامًا من حيث السرعة خصوصا أنه سيجاور لاعبين شباب أصغر في السن وسيكون لديهم القدرة على الجري ولكن ميدو سيكون أفضل بخبرته في التمركزات السليمة".

ويختتم محمد اليماني تصريحاته بالقول: " ميدو يشاهد الدوري المصري كثيرًا وقراره جاء من دافع الحماس.. خليه يجرب مش هنخسر حاجه".