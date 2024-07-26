نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من محمد صبحي بعد غيابه عن مباراة الزمالك وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إصابته التي تعرض لها في مران اليوم وتأكد غيابه عن مواجهة بيراميدز بالدوري.

تعليق محمد صبحي بعد إصابته

وكتب محمد صبحي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل. على قد ما أنا حزين من الإصابة لكني سعيد بالدعم الكبير اللي شايفه من جماهير الزمالك العظيمة".

وتابع حارس مرمى الزمالك: "بشكر جمهور الزمالك وأعدهم بالعودة في أسرع وقت ممكن بفضل الله وفضل دعواتهم ودعمهم".

واختتم محمد صبحي حارس الزمالك تصريحاته موجهًا رسالة عامة لجمهور الزمالك: "عاش نادي الزمالك وجماهيره العظيمة".

وكان الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد أكد أ الأشعة التي خضع لها محمد صبحي حارس مرمى الفريق أثبتت إصابته بشرخ في عظمة العضد أعلى الكتف.

وأشار طبيب الزمالك إلى أن محمد صبحي سيخضع لعلاج تحفظي لمدة أربعة أسابيع، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وفي سياق آخر يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز المقرر لها في التاسعة مساء غدًت الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز