نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفوق أبيض.. بيراميدز يتحدى "لعنة التاريخ" أمام الزمالك في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق بيراميدز، مساء غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الأسبوع الثامن عشر من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل كلا الفريقين المباراة، بحثًا عن الفوز وحصد الثلاث نقاط، حيث يرغب الزمالك في تحقيق الفوز لتصحيح وضعه في جدول ترتيب الدوري العام.

فيما يدخل الأزرق السماوي اللقاء، بحثا عن الفوز لاستعادة نغمة الانتصارات، بعد السقوط أمام الأهلي في مباراتين متتاليتين، في ظل المنافسة الشرسة مع المارد الأحمر على لقب الدوري للموسم الحالي.

-تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وواجه الزمالك نظيره بيراميدز في 12 مباريات سابقة، نجح أبناء ميت عقبة في تحقيق الفوز في 8 مباريات، بينما انتصر الأزرق السماوي في مباراة واحدة، بينما حسم التعادل 3 مباريات.

وكانت أول مواجهة بين القلعة البيضاء وبيراميدز في موسم 2014-2015 في الجولة 13 للدوري، حيث كان الفريق السماوي تحت مسمى الأسيوطي سبورت، وحقق الفريق الزمالك الفوز بنتيجة 3-1.

فيما انتهت آخر مواجهة بين الزمالك وبيراميدز بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة الدور الأول من الموسم الحالي للدوري.

وأحرز الأهداف عبد الله السعيد "قبل انتقاله للزمالك" في الدقيقة 2 من أحداث الشوط الأول، ورمضان صبحي في الدقيقة 77، فيما سجل للزمالك نبيل عماد دونجا في الدقيقة 57 وإبراهيما نداي في الدقيقة 62.

-ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي برصيد 68 نقطة، فيما يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 48 نقطة.