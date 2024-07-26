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محمد عبدالله: مواليد 2005 هم الكنز الحقيقي للزمالك في السنوات المقبلة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة على الفريقين، مشددا على أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات.

محمد عبدالله: مواليد 2005 هم الكنز الحقيقي للزمالك في السنوات المقبلة

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمني أن يحالف نادي الزمالك التوفيق أمام بيراميدز من أجل حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات وأن ننهي الموسم في المركز الثالث".

وأضاف: "مباراة بيراميدز ستكون صعبة على الزمالك بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق، ومواليد 2005 هم الكنز الحقيقي للقلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة".

وأوضح: "يجب الدفع بالناشئين وسط عناصر الخبرات حتى يستفيدوا والدفع بهم من خلال جوميز أمر جيد للغاية".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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