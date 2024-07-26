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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالله، نجم الزمالك السابق، أن مواجهة بيراميدز ستكون صعبة على الفريقين، مشددا على أن الفريق الأبيض قادر على تحقيق الفوز من أجل مواصلة الانتصارات.

محمد عبدالله: مواليد 2005 هم الكنز الحقيقي للزمالك في السنوات المقبلة

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "أتمني أن يحالف نادي الزمالك التوفيق أمام بيراميدز من أجل حصد الثلاث نقاط لمواصلة الانتصارات وأن ننهي الموسم في المركز الثالث".

وأضاف: "مباراة بيراميدز ستكون صعبة على الزمالك بسبب الغيابات التي يعاني منها الفريق، ومواليد 2005 هم الكنز الحقيقي للقلعة البيضاء خلال السنوات المقبلة".

وأوضح: "يجب الدفع بالناشئين وسط عناصر الخبرات حتى يستفيدوا والدفع بهم من خلال جوميز أمر جيد للغاية".