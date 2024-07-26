نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. عقوبات نارية من رابطة الأندية على بيراميدز والأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت رابطة الاندية المصرية عن القرارات الخاصة بالعقوبات الموقعة على الاهلي وبيراميدز في اعقاب المواجهة التي جمعت بينهما الجمعة الماضية لحساب مباريات الدور الثاني من دوري نايل.

عقوبات نارية من رابطة الأندية على بيراميدز والأهلي

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة تحويل محمد الشيبي وممدوح عيد ومروان حمدي وزلاكا وكريم حافظ وأحمد زاهر اداري بيراميدز إلي لجنة الانضباط، كما قررت إيقاف الشيبي لاعب بيراميدز 3 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه.

كما قررت رابطة الأندية تحويل الشيبي وممدوح عيد ومروان حمدي إلى لجنة الانضباط.

وتضمنت عقوبات رابطة الأندية تحويل شكوى بيراميدز ضد كل من إمام عاشور وأعضاء مجلس الأهلي إلى لجنة الانضباط.