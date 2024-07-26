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أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية مصير أنطونيو رودريجر مدافع ريال مدريد، وموقفه من الرحيل عن الفريق إلى الدوري السعودي.

تقارير إعلامية تكشف وجهة مدافع ريال مدريد المقبلة

وأفادت تقارير إعلامية، أن روديجر دخل ضمن اهتمام إدارة اتحاد جدة السعودي، الذي كان قد سبق له وتعاقد مع كريم بنزيما عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.



وأفادت التقارير أن النادي السعودي عرض على اللاعب الألماني الدولي، راتب يبلغ قيمته نحو 12 إلى 13 مليون يورو لكل موسم، من أجل الاستفادة من خدماته خلال الفترة المقبلة.

ونفى الصحفي فابريزو رومانو، كل الأنباء التي تؤكد على وصول عرض ضخم من الاتحاد السعودي، لضم اللاعب، مؤكدا على رغبة روديجر في استكمال مشواره داخل ريال مدريد.

وأضاف: "تركيز اللاعب بالكامل على ريال مدريد، ولا توجد خطط للانضمام إلى الدوري السعودي للمحترفين".

ونشر رومانو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي منصة "أكس": "الشعور متبادل حيث يعتبر ريال مدريد أن روديجر لا يمكن المساس به".